На систематичну невиплату зарплати скаржаться столичні медики. В одній із лікарень працівникам за жовтень виплатили менше ніж по дві тисячі гривень. Авансу за поточний місяць - узагалі не дали. Таку інформацію отримали столичні депутати, тож у Київраді пропонують підтримати лікарів хоча б надбавками з міського бюджету.

Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":