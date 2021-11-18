На систематичну невиплату зарплати скаржаться столичні медики [ Редактировать ]
На систематичну невиплату зарплати скаржаться столичні медики. В одній із лікарень працівникам за жовтень виплатили менше ніж по дві тисячі гривень. Авансу за поточний місяць - узагалі не дали. Таку інформацію отримали столичні депутати, тож у Київраді пропонують підтримати лікарів хоча б надбавками з міського бюджету.
Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Ставят работников медицинских учреждений в такие, ну я бы сказал, унизительные условия, когда они вынуждены выпрашивать свою заработную плату. Ну реально заработаную в такой сложный период времени. Там есть одинокие матери, там есть, ну люди, у которых больше нет никаких доходов их неоткуда взять. Как можно прожить на 1800? Ну пусть они сами это сделают.
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