Певица Марина Хлебникова находится в реанимации после пожара (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Известная российская певица Марина Хлебникова сильно обгорела во время пожара у нее дома. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел вечером 18 ноября в московской квартире артистки в доме на Ратной улице, 14. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 22:51 по киевскому времени пожар был потушен.
Хлебникову с ожогами лица и груди доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Она находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Кроме звезды, в результате пожара пострадал еще один человек, он также госпитализирован.
Марина Хлебникова - заслуженная артистка РФ. Начинала карьеру в составе групп "Интеграл" и "На-На". Широкой аудитории она известна как исполнительница хитов "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".
В 2018 году Хлебникова пережила нервный срыв из-за смерти мужа, музыканта Антона Логинова.
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