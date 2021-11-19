Громадянин США та українка спланували вбивство Романа Лещенка [ Редактировать ]
Правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замовив його вбивство громадянин США спільно з українкою. Виконавців, тобто кілерів шукали в Україні, - повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Втім оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першими і провели спецоперацію. За даними слідства, замах пов'язаний із агродіяльністю Лещенка ще 2018 року - до того, як він став міністром. Затриманим загрожує довічне ув'язнення.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ:
Відбулася зустріч замовників і того кілера, який мав реалізувати цей злочин, в ресторані. І була повністю обговорена вся оперативна ситуація цього замовлення. Що, скільки. Було надано завдаток, у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього.
Роман Лещенко, міністр аграрної політики:
Якщо хтось вважає, що будь які погрози, замах, шантаж, або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я глибоко можу вас запевнити, що у вас немає ніяких перспектив у цьому питанні. Оскільки всі матеріали, всі дані, резервні копії Держземкадастру знаходяться у правоохоронних органах.
по теме
Наразі силовики готуються задіяти тактику ешелонного прикриття, що дасть змогу відкривати вогонь у разі потреби.
Про це заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова. Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході України.
Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході України.
Виконавців, тобто кілерів шукали в Україні, - повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Втім оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першими і провели спецоперацію.
Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України. Утім, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю.