Одна из самых популярных стриминговых платформ Netflix изменила стоимость подписок на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

Таким образом, в настоящее время базовая подписка - 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро), стандартный план - 7,99 евро (ранее стоил 9,99 евро), а премиум подписка - 9,99 евро вместо 11,99 евро.

Отмечается, что для всех украинских пользователей платформы Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.

Читайте также, cтриминговый сервис Netflix запустил сайт top10.netflix.com со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе. Рейтинги шоу и кино формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр, их будут обновлять еженедельно по вторникам.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении. Услуга станет доступной в ближайшее время, Сначала новый раздел начнет появляться у пользователей с Android, а позже игры появятся и на iOS.

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