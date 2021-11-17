Netflix запустил сайт, чтобы помочь выбрать фильмы и сериалы [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Стриминговый сервис Netflix запустил сайт top10.netflix.com со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В каждом списке 10 позиций, которые охватывают четыре основные категории: англоязычные фильмы, англоязычные сериалы, фильмы на иностранных языках и сериалы на иностранных языках. Отдельно можно посмотреть списки по каждой из 90 стран, где работает Netflix.
Рейтинги шоу и кино формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр. Их будут обновлять еженедельно по вторникам.
Сейчас можно также посмотреть, какие фильмы и сериалы Netflix были самыми популярными в последние недели.
ТОП фильмов и сериалов Netflix:
- англоязычные фильмы - "Птичий короб" (Bird Box, 2018);
- сериалы - первый сезон "Бриджертонов" (Bridgerton, 2020); .
- фильмов на иностранных языках - немецкая картина "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky, 2021);
- сериалов - южнокорейская "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021).
Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги:
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