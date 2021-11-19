Провал планов по выполнению бюджета, невыполнение обещаний, сомнительные связи, возможная причастность к коррупционным схемам, неоправданные политические амбиции делают министра финансов Сергея Марченко одним из ключевых кандидатов на увольнение в ходе ближайшей кадровой ротации в Кабмине. Об этом пишет издание "Комментарии".

Журналисты напоминают, что профессиональный путь в политике министр Марченко начинал экспертом при Администрации Президента Виктора Януковича. Координационный центр экономических реформ, созданный для отбеливания репутации диктатора на западе, возглавил инвестбанкир с британским подданством Александр Данилюк, который специализировался на инвестициях в восточноевропейские активы.

Издание отмечает, что "при дворе" Януковича эксперты "не голодали". Например, тот же Данилюк сумел в этот период купить себе жилой дом на 290 квадратов и BMW X5, а также отложить в банк порядка $30 тыс. по тогдашнему курсу. "Страна, правда, узнала об этом не от самого Данилюка, а от Генеральной прокуратуры, которая в 2017-2018 годах расследовала уголовное дело об уклонении чиновника, бывшего на тот момент министром финансов в правительстве Гройсмана, от уплаты налогов в особо крупных размерах... Генпрокуратура тогда даже получила доступ к этим документам, выяснив, что декларация за 2014 год была фальсифицирована,"_- напоминает издание.

Кроме того, в этот же период расследовалось и другое уголовное дело - о возможной причастности сотрудников координационного центра экономических реформ при Администрации Януковича к масштабным разворовываниям денег налогоплательщиков. Общий ущерб от злоупотреблений в различных сферах правоохранители тогда оценили 18 млрд грн. Данилюку, Марченко и другим участникам "аналитической группы" фактически вменяли незаконную торговлю данными о состоянии экономики и ее отдельных отраслей.

После перехода в офис Петра Порошенко после Януковича Данилюк взял с собой и Марченко. Однако прежде, чем они ушли работать в Минфин, Данилюк и Михаил Саакашвили на реформаторском хайпе основали Центр свободного рынка имени Кахи Бендукидзе, где Марченко работал экспертом. Благодаря его декларациям за этот период, известно, что на самой ранней стадии его существования будущий министр получал от 4,5 до 6 тыс. долларов в месяц, что больше похоже на отмывание денег или легализацию доходов от каких-то других, непубличных видов деятельности.

На посту замминистра финансов Марченко успел засветиться в скандале вокруг специальных условий для работы Украинской национальной лотереи в период, когда Минфин пытался как-то упорядочить работу рынка нелегальных азартных игр в условиях их официального запрета. Марченко некоторое время называли человеком Александра Третьякова, экс-нардепа, который был бенефициаром УНЛ и других смежных бизнесов.

На должность министра, как утверждается в материале, Марченко также лоббировал Данилюк. Далее уже министр Марченко привел в Государственную налоговую службу бывшего замглавы ГНС при Азарове - Алексея Любченко, которого впоследствии обвинили в причастности к многомиллиардным "скруткам" НДС. Кроме налоговой, Марченко запомнится также скандалами с таможней и попытками "протянуть" туда своих людей.

А в подстроенном конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности Марченко собирался провести своего закадычного друга Александра Данилюка.

"Последние провалы Марченко в вопросах бюджетного планирования, которые заметны уже не только в Украине - в Верховной раде и на Банковой - но и в Международном валютном фонде, явно сигнализируют о необходимости как можно скорее завершать карьеру в министерстве. Чтобы уйти на пике и свалить весь ворох нерешенных проблем на преемника. Более того, получить в свою команду "обиженного реформатора" мечтает любая оппозиционная политическая сила", - говорится в статье. Издание отмечает, что в кандидатуре Марченко могут быть заинтересованы не только потенциальная партия Разумкова, но ткже и "Европейская солидарность" и партпроект Владимира Гройсмана.