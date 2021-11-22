В Украине за прошлые сутки, 21 ноября, зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



За прошлые сутки:

госпитализирован – 2 501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 340 407 человек;

поправилось - 2 773 490 человек;

летальных исходов - 81 598;

проведено ПЦР-тестирование - 15 557 638.

За прошлые сутки 99 826 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также, в ходе онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сказал о том, что Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.

Кроме того, по состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.

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