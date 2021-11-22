Чим Сполучені Штати можуть допомогти Україні - обговорювали днями у Вашингтоні. Нового міністра оборони - Олексія Резнікова - приймав американський колега, генерал Остін. І головні теми дві - концентрація на наших кордонах російської техніки та зброї, і розширення безпекової допомоги для України. Усі подробиці візиту знає Дмитро Анопченко.

Америка - занепокоєна. Різні люди на різних рівнях - від перших осіб Пентагону до військових експертів. Вони поки що не мають чіткого розуміння що відбувається, але всіх насторожують останні події. І штучно створена міграційна криза на кордонах ЄС, і скупчення російської техніки на межі з Україною, і розвіддані…

Обговорити все це до Вашингтона і прибув новий очільник українського Міноборони.

Напрямків кілька, розповідає міністр. Перший - Україна просить Штати активніше ділитися розвідданими.

Наші безпекові відомства і розвідка працюють у постійному контакті. І налагоджений взаємообмін відповідною інформацією.

І насамперед - детальною "картинкою" із супутників, яка дозволить спостерігати за прикордонними районами.

Паралельно - набирає обертів "мігрантська криза".

За однією з версій, ця "мігрантська криза" - не просто чинник дестабілізації. Вона ще й може бути використана як "димова завіса", засіб відволікти увагу, якщо загострення на Донбасі таки станеться.

І щоб цього не допустити, спосіб лише один - максимально підвищити ціну такого нападу. Адміністрація Байдена прагне розробити чіткий план: він включатиме й нові санкції. Про "попереджувальний пакет" уже заговорили в Конгресі. Але тут є одне "але". Щоб санкції реально запрацювали, Штатам потрібно діяти спільно з європейцями; закриті переговори тривають, але єдності поки що немає.

І що США наразі може робити самостійно - так це постачати зброю.

І під час цього "американського візиту" Олексій Резніков передав особисто главі Пентагону новий український запит на безпекову допомогу.

Ключова ідея стосунків - не брати те, що нам просто готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. А нам потрібно захистити повітря, і нам потрібно захистити море.

"Море" і "повітря" - це означає, що Україна проситиме додаткові патрульні кораблі й - це зараз новий напрямок - засоби протиповітряної оборони.

Швидкісні кораблі класу Mark VI - це ще сучасніші судна, які дадуть можливість не лише патрулювати акваторію, а й захищати портову інфраструктуру.

За даними джерел у дипломатичних колах, перші кораблі типу "Марк" Київ має отримати наступного року. Шість таких суден США вже проплатили, ще два Україна має намір придбати власним коштом.

Ну, а щодо неба… Українські урядовці уникають коментарів. Але в американських владних структурах точаться розмови, що Київ прагне отримати знамениті системи "Patriot" - американські ракетно-зенітні комплекси.

А в американців є зустрічна умова - прискорення реформ в Україні й боротьба з корупцією (якщо йдеться про армію - то у військових закупівлях). І це завдання новий міністр оборони, зізнається, пообіцяв взяти під особистий контроль.