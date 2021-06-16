В Киев эвакуировали украинцев из Сирии [ Редактировать ]
В ночь на среду, 16 июня, в Украине приземлился самолет с эвакуированной семьей из лагеря для беженцев в Сирии, вернулась украинка и ее семь детей. Об этом сообщает "Сегодня".
Самолет, который прилетел около 2 часов ночи, встречали министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
В Сирии женщина и дети три года жили в лагере Аль-Холл, где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".
Это уже вторая группа женщин и детей, эвакуированных в Украину. Всего на данный момент уже вернули 15 женщин и детей.
Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила, что МИД совместно с другими профильными ведомствами продолжает работать над скорейшими встречами всех женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев.
Моменты, когда чувствуешь гордость за свою страну и коллег, благодаря которым решаются сложнейшие задачи. По моим наблюдениям, такие моменты есть горючим для движения вперед всей страны, особенно когда речь идет о защите наших граждан. "Своих не бросаем" - часто говорит Дмитрий Кулеба. Для дипломатов и консулов - это не пустой слоган, а профессиональная задача.
Джапарова также рассказала, что прибывшие несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит.
Ранее мы писали о том, что в северной сирийской провинции Идлиб беспилотный летательный аппарат обстрелял оружейный склад боевиков.
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