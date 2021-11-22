Широкі санкції проти РФ у разі масштабного вторгнення в Україну обговорюють у Сенаті США.

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував поправку до оборонного бюджету. До "чорного" списку можуть потрапити вище російське керівництво, яке бере участь у плануванні або здійсненні вторгнення, а також російські банки й державні підприємства, що працюють у сфері нафти, газу та корисних копалин.

Зокрема компанії, дотичні до експлуатації газогону "Північний потік-2". Американські сенатори вважають, що це б завдало серйозного удару по російській економіці. Очікують, що нову санкційну поправку в рамках оборонного бюджету розглянуть уже цієї п'ятниці.