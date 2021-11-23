В 2022 году ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от вспышки COVID в Европе. Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стран. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID в следующую волну уже с начала 2022 года", - сказал Ганиченко.

По его словам, рост заболеваемости уже с января следующего года можно ждать, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.

"Но здесь будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", - отметил Ганиченко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 23 ноября зафиксировано 12 729 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 23 107 пациентов поправилось.

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