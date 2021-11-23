Коронавирус набирает обороты в Украине: статистика на 23 ноября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 22 ноября, зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 058, медработников - 231). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
270 258 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы - 191 051 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2 055 человек;
- летальных случаев - 720;
- выздоровели - 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 353 136 человек;
- выздоровели – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.
С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведено 22 939 693 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.
Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию против COVID-19.
Читайте также, в ходе онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сказал о том, что Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.
Кроме того, по состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.
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