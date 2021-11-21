На территории Украины обновился список карантинного зонирования. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения страны.

Таким образом, в "красной" зоне карантина сейчас находятся 19 областей, включая и столицу Украины Киев. В "оранжевой" зоне находятся всего 3 региона - Закарпатская, Полтавская и Харьковская области. А в "желтой" зоне ограничений пребывают Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Отмечается, что ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.

Читайте также, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что столичные власти примут решение ослабить карантинные меры, когда динамика заболеваемости COVID-19 пойдет на спад. На сегодняшний день в больницах Киева койки заполнены на 70%.

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