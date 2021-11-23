Новый южнокорейский сериал обогнал "Игру кальмара" и стал №1 на Netflix (видео) [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Южнокорейский сериал "Зов ада" ("Jiok" или "Hellbound") стал самым просматриваемым шоу на стриминговой платформе Netflix. Шестисерийный хоррор возглавил рейтинги в более чем 80 странах и потеснил другой южнокорейский хит "Игра в кальмара". Об этом сообщает сервис FlixPatrol.
Режиссером "Зова ада" выступил Ен Сан Хо, известный по фильмам о зомби-апокалипсисе "Поезд в Пусан" и "Поезд в Пусан 2: Полуостров". Премьера сериала состоялась 19 ноября на Netflix.
"Зов ада" - это экранизация южнокорейского комикса, созданного специально для смартфонов (веб-тун). Действие происходит в 2023 году. Некоторые люди по всему миру получают предсказание о точной дате своей смерти. В назначенное время из ада к ним приходят огромные жуткие чудовища, которые убивают его и забирают в преисподнюю.
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