Южнокорейский сериал "Зов ада" ("Jiok" или "Hellbound") стал самым просматриваемым шоу на стриминговой платформе Netflix. Шестисерийный хоррор возглавил рейтинги в более чем 80 странах и потеснил другой южнокорейский хит "Игра в кальмара". Об этом сообщает сервис FlixPatrol.

Режиссером "Зова ада" выступил Ен Сан Хо, известный по фильмам о зомби-апокалипсисе "Поезд в Пусан" и "Поезд в Пусан 2: Полуостров". Премьера сериала состоялась 19 ноября на Netflix.

"Зов ада" - это экранизация южнокорейского комикса, созданного специально для смартфонов (веб-тун). Действие происходит в 2023 году. Некоторые люди по всему миру получают предсказание о точной дате своей смерти. В назначенное время из ада к ним приходят огромные жуткие чудовища, которые убивают его и забирают в преисподнюю.

Религиозная секта "Новая правда" убеждает людей в том, что монстры - это творцы справедливости. Люди начинают прислушиваться к ним и спустя несколько лет "Новая правда" становится самой влиятельной сектой в мире.

Напомним, что Netflix запустил сайт, чтобы помочь зрителям выбрать фильмы и сериалы.

Ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги: