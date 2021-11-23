Во вторник, 23 ноября, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя информацию о расширении санкций США, заявил о том, что России предстоит изменить свою стратегию, чтобы санкции против "Северного потока-2" отменили.

Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2".

При этом он призывает ввести санкции прямо сейчас, чтобы это не создавало угроз для энергоснабжения Европы.

Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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