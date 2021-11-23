Відділення Паспортного сервісу вперше відкрилося в області [ Редактировать ]
Мешканці Київщини відтепер не мають їхати до міста, аби оформити паспорти. Державні послуги стали ближчими до них. Вперше в Україні відділення "Паспортного сервісу" відкрилося в області. Поки що в Київській, але в разі, якщо експеримент буде успішним, маємо надію на такі самі центрі і в інших регіонах. То ж які саме послуги можна отримати ближче до дому, дізнавався Кирило Воронко.
Філії Державного підприємства "Документ" уже давно стали частиною життя мешканців українських міст. Тепер зручні державні послуги перетнули міську межу: перша обласна філія відкрилася в містечку Вишневому - у столичному передмісті.
Ірина, клієнтка:
Я прийшла оформити айді-карту, потратила десь хвилинок 10, якщо враховувати той час, який витратили на роботу. Тому я дуже влаштована, тому що перед цим пів години тому я була в ДМС, там дуже великі черги і взагалі оформлюють по 5 людей в день. Тому це дуже зручно приїхати, оформити за пару хвилин і займатись своїми справами.
Примітно, що пані Ірина подала заявку ще навіть до того, як новий центр офіційно відкрили. Тепер же таких задоволених громадян вочевидь побільшає...
Набір послуг у цьому центрі такий самий, як у великих містах.
Володимир Поліщук, експерт з паспортно-міграційних питань:
Цей центр має 5 робочих станцій, тут можна оформлювати закордонні паспорти, біометричні, айді картки, різноманітні інші документи, які знадобляться закордоном наприклад апостіль ну і також зможуть тут отримувати послуги флеш іноземні громадяни, які законно перебувають на території нашої України.
Загалом центр може приймати близько ста осіб на день. Установа працює з понеділка по суботу. Разом із філією у Вишневому відділень "Паспортного сервісу" по всій країні вже 29. Працівники компанії стримано повідомляють: сервіс і далі ставатиме ще зручнішим і доступнішим.
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