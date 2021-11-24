С 1 декабря 2021 украинцам поднимут минимальную заработную плату - она увеличится на 500 гривен и составит 6500 гривен.

Вместе с минимальной зарплатой вырастет и размер минимального страхового взноса ЕСВ, который выплачивается из зарплаты работников, а также доходов ФЛП, самозанятых и членов фермерских хозяйств. Он составит 1430 гривен.



Максимальный размер базы начисления ЕСВ в месяц составит 97 500 гривен, а максимальный размер начисленного ЕСВ, соответственно, - 21 450 гривен.

Кроме того, по итогам ІV квартала 2021 года (до 19 января 2022 года) налог для физических лиц-предпринимателей составит 4070 гривен.

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