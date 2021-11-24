Песня The Weeknd возглавила рейтинг Billboard ТОП-100 за все времена (видео) [ Редактировать ]
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Композиция Blinding Lights певца The Weeknd (Абель Макконен Тесфайе) попала на первую строчку музыкального рейтинга Hot 100 за все времена американского журнала Billboard. Об этом во вторник сообщило само издание, которое ведет этот рейтинг более 60 лет.
Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, теперь "коронован" строчкой №1 в списке Hot 100 всех времен.
Композиция канадца The Weeknd обошла хит 1960 года Twist американского рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера, на третьем месте - гитарист Карлос Сантана с песней Smooth, которую он записал в 1999 году вместе с Робом Томасом.
ТОП-10 музыкальных композиций замыкает Shape of You (2017) британца Эда Ширана. Кроме того, в "десятке"есть Uptown Funk! (2014) в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса и I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas (2009).
Напомним что The Weeknd получил музыкальную премии Brit Awards - британский аналог американской "Грэмми" - как лучший зарубежный исполнитель.
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