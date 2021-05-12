Brit Awards 2021: все победители музыкальной премии (видео) [ Редактировать ]
Источник: Brit Awards
В Лондоне на стадионе O2 Arena состоялась 41-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards - британского аналога американской "Грэмми". Об этом сообщается на сайте Brit Awards.
Певица албанского происхождения Дуа Липа и рэпер J Hus признаны лучшими британскими сольными исполнителями.
Певица Дуа Липа
Полный список победителей премии Brit Awards 2021:
- Лучший альбом - Дуа Липа - "Future Nostalgia";
- Лучшая группа - Little Mix;
- Прорыв года - Арло Паркс;
- Лучший британский сингл - Гарри Стайлз - "Watermelon Sugar";
- Лучшая зарубежная исполнительница - Билли Айлиш;
- Лучший зарубежный исполнитель - The Weeknd;
- Лучшая зарубежная группа - Haim;
- Восходящая звезда - Griff;
- Мировое признание - Тэйлор Свифт.
Напомним, что на церемонии Brit Awards в 2015 году Мадонна эффектно упала с лестницы.
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