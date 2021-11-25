Іран закликали до переговорів щодо відшкодування жертвам збитого літака МАУ [ Редактировать ]
Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч. І зазначили, якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, Координаційна група розглядатиме інші заходи щодо розв'язання цього питання в рамках міжнародного права.
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