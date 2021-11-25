У Німеччині темпи поширення Ковіду б'ють усі рекорди [ Редактировать ]
У Німеччині темпи поширення Ковіду б'ють усі рекорди. Останні тижні ситуація стає дедалі гіршою. І це попри законослухняність людей, масштабну кампанію з імунізації населення та доступність вакцин. Тетяна Логунова продовжить.
"Увага! Приготуйте ваші документи!" Віднедавна в німецьких поліцейських додалося роботи. Вони навідуються до кафе та ресторанів і перевіряють, чи є в гостей паспорти вакцинації або довідки про одужання. Без цих документів вхід до гастрономічних закладів нині заборонений.
Елізе, відвідувачка:
Контроль мене не дратує. Я знаю, що так має бути. Ми із чоловіком вакцинувалися одними з перших, а два місяці тому зробили ще й бустерне щеплення.
Такі перевірки проводять у громадському транспорті, електричках та потягах. Щоправда, там діє трохи інше правило: в пасажира має бути сертифікат вакцинації, довідка про одужання або свіжий негативний тест на Ковід. Інакше - доведеться вийти й заплатити штраф. Тільки за наявності вищезгаданих документів - відтепер німцям дозволено з'являтися в робочому колективі.
Тетяна Логунова, кореспондентка:
Темпи поширення Ковіду в Німеччині нині б'ють усі рекорди. За минулу добу в країні захворіли майже 67 тисяч людей - це втричі більше пікових показників минулої осені та зими. У багатьох землях лікарні вже переповнені. Пацієнтів доводиться перевозити в інші регіони.
Епідеміологи й урядовці закликають німців якомога швидше імунізуватися. А ті, хто вже отримав дві дози, максимум через пів року мають терміново зробити третю, бустерну ін'єкцію. Інакше події розвиватимуться драматично.
Єнс Шпан, в. о. міністра охорони здоров'я Німеччини:
Цілком імовірно, що до кінця зими майже всі в Німеччині вакцинуються, одужають або помруть. Як би цинічно це не звучало.
Епідеміологи кажуть: цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну. Зокрема, і для вакцинованих.
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