Вуличний художник з Італії створює "смачні" мурали. Тепер околиці та стіни будинків Верони прикрашають різні делікатеси. Чим приваблюють твори художника італійців? - дивіться далі.

Тістечка та капрезе - замість свастики й символів ненависті. Італійський вуличний художник замінює фашистські та расистські графіті на яскраві малюнки місцевої їжі.

П'єр, або ж як він сам себе називає, Чібо, вивчав дизайн в університеті, але вирішив використати свої навички для боротьби з екстремістами. Чоловік створює графіті на вулицях Італії протягом десяти років. За цей час встиг намалювати сотні робіт і щоразу - делікатес.

П'єр, вуличний художник:

Я почав замальовувати кельтські хрести, символи ненависті, тому що мені набридло їх бачити. На мою думку, кожен громадянин повинен щось робити для своєї громади, я розуміюся на дизайні, саме тому й створюю малюнки.

Сьогодні Чібо за одинадцять кілометрів від Верони малював піцу в тунелі. Про те, що стіни тут потребують оновлення, художнику розповів його підписник у соцмережі. Митець має аудиторію понад 350 тисяч людей, і саме фоловери розповідають Чібо, які вулиці найбільше потерпають від образливої писанини. На створення графіті в тунелі художник витратив не більше ніж 15 хвилин. Водії автівок, що проїжджають повз, активно сигналять, деякі - зупиняються.

Я викладаю мистецтво в художньому виші. Давно думала про те, щоб перефарбувати ці стіни по обидва боки вулиці. Спасибі вам!

Єдині, кому не подобаються роботи художника, - автори ганебних малюнків. Часто вони зафарбовують витвори Чібо ще більшою кількістю свастик і погрозами. Але це його не зупиняє. Минулого року чоловік замалював кельтський хрест двома кексами. Роботу зіпсували. Та художник знову створив мурал - іще більший.