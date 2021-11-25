Вуличний художник з Італії створює "смачні" мурали [ Редактировать ]
Вуличний художник з Італії створює "смачні" мурали. Тепер околиці та стіни будинків Верони прикрашають різні делікатеси. Чим приваблюють твори художника італійців? - дивіться далі.
Тістечка та капрезе - замість свастики й символів ненависті. Італійський вуличний художник замінює фашистські та расистські графіті на яскраві малюнки місцевої їжі.
П'єр, або ж як він сам себе називає, Чібо, вивчав дизайн в університеті, але вирішив використати свої навички для боротьби з екстремістами. Чоловік створює графіті на вулицях Італії протягом десяти років. За цей час встиг намалювати сотні робіт і щоразу - делікатес.
П'єр, вуличний художник:
Я почав замальовувати кельтські хрести, символи ненависті, тому що мені набридло їх бачити. На мою думку, кожен громадянин повинен щось робити для своєї громади, я розуміюся на дизайні, саме тому й створюю малюнки.
Сьогодні Чібо за одинадцять кілометрів від Верони малював піцу в тунелі. Про те, що стіни тут потребують оновлення, художнику розповів його підписник у соцмережі. Митець має аудиторію понад 350 тисяч людей, і саме фоловери розповідають Чібо, які вулиці найбільше потерпають від образливої писанини. На створення графіті в тунелі художник витратив не більше ніж 15 хвилин. Водії автівок, що проїжджають повз, активно сигналять, деякі - зупиняються.
Я викладаю мистецтво в художньому виші. Давно думала про те, щоб перефарбувати ці стіни по обидва боки вулиці. Спасибі вам!
Єдині, кому не подобаються роботи художника, - автори ганебних малюнків. Часто вони зафарбовують витвори Чібо ще більшою кількістю свастик і погрозами. Але це його не зупиняє. Минулого року чоловік замалював кельтський хрест двома кексами. Роботу зіпсували. Та художник знову створив мурал - іще більший.
по теме
Майданівська локація, яка переросла в унікальне культурне явище - Мистецький Барбакан - це перша виставка в новому артпростір - "Галереї протестного мистецтва".
Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане.
Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане.
Влада оголосила про часткову евакуацію населення. Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів.
За даними аукціонного дому, картину придбав колекціонер Едуардо Костантіні. Роботу "Дієго і я" Фріда написала 1949 року.