Новації у європейських правилах. Офіційний Брюссель сьогодні скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію, затвердив бустерну дозу та зробив обов'язковими щеплення для підлітків. І, найактуальніше для українців, ухвалив нові правила подорожей до ЄС. Більше розкаже Олена Абрамович.

"Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся". Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії. Там місяць радилися, як саме, з одного боку, пришвидшити імунізацію, а з іншого - не робити її обовʼязковою. І вирішили, що цьому мають посприяти правила подорожей.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Для власників європейських ковід-сертифікатів не має бути додаткових обмежень, з якого б куточка ЄС вони не прибули. Водночас ті, у кого немає такого документа, також повинні мати право подорожувати, але в них можуть вимагати тести перед чи після прибуття до країни.

Що ж до невакцинованих громадян, які приїжджають з-поза меж ЄС, то їх можуть відправляти на карантин, заявив єврокомісар. І додав: повна імунізація відтепер - це не дві, а три дози. Якщо після другого щеплення минуло 9 місяців, ваш сертифікат більше не дійсний.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Нові наукові дані від Європейського центру профілактики та контролю, опубліковані напередодні, підтверджують, що ефективність вакцини проти коронавірусу знижується через пів року після завершення імунізації. Ми пропонуємо стандартний період - 9 місяців.

Вводити третю дозу Єврокомісія рекомендує вже через пів року після другого щеплення. Тому період від 6-го до 9-го місяця - це коридор, коли потрібно встигнути вколоти бустер. Скільки діятиме третя доза - поки що не визначились. Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Діти віком від 6 до 12 років звільняються від обмежень під час подорожей, якщо тільки вони не повертаються з темно-червоної зони. Інакше треба або мати або сертифікат, або тест. А для дітей віком 12 + діють такі самі правила, як і для дорослих.

Які вакцини визнавати, а які ні, окрім затверджених у Євросоюзі, країни-члени мають право, як і раніше, вирішувати самостійно. Досі не визнані в ЄС, нагадаю, китайська вакцина Sinovac і російська Спутнік V.