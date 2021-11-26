В Италии торжественно открыли монумент легендарного футболиста (видео) [ Редактировать ]
В итальянском городе Неаполь состоялась церемония открытия памятника аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.
Легендарный форвард в 1980-е играл за местный футбольный клуб "Наполи". Известно, что автором красивого монумента стал скульптор Доменико Сепе. Статуя в натуральную величину была временно установлена перед городским стадионом, который был переименован в честь футболиста.
Отмечается, что в ближайшее время памятник будет перенесен в другое место. Открытие статуи было приурочено к годовщине смерти Диего Марадоны. Жители города провели поминальный митинг, после чего прошли с факелами по одному из центральных кварталов города.
Читайте также, в Аргентине в преддверии отборочного поединка Чемпионата мира-2022 состоялась церемония открытия памятника легендарному футболисту Диего Марадоне. Важнейшее мероприятие состоялось в городе Сантьяго-дель-Эстеро, где прошел футбольный поединок между сборными командами Аргентины и Чили.
Кроме того, стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Ранее стадион назывался "Сан-Паоло", стадион, на котором играет футбольный клуб, будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".
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