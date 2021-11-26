США обговорюють нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії обговорюють разом із партнерами США. Видання New York Times, з посиланням на свої джерела, повідомляє, що зараз американська адміністрація намагається дипломатичним шляхом відмовити кремлівського очільника від вторгнення в Україну.
Цілком можливо, Джо Байден знову зустрінеться з Путіним. Водночас у США розглядають чергові фінансові та економічні обмеження проти РФ.
Вони можуть стосуватися банків та виробників енергії, а також суверенного боргу Федерації та оточення російського президента.
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