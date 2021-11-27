Два поверхи будівлі зруйновані вщент. Від квартир там одні руїни.

Вибух газу в житловому будинку в Новій Одесі. Двоє мешканців загинули, трьох - ушпиталили. І під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники не припиняють пошуків.

Рвонуло в п'ятиповерхівці о дев'ятій ранку. Два поверхи будівлі зруйновані вщент. Від квартир там одні руїни. Марина Михайловська працює на місці події. І розкаже про все докладніше.

Ірина Тимофєєва, мешканка сусіднього будинку:

Сильний взрив, хлопок, я думала, чи машина взорвалася. Така волна, як бомба взорвалась.

Рвонуло ось у цій багатоповерхівці. О 9-тій ранку в неділю багато мешканців будинку ще спали.

Марина Михайловська, кореспондентка:

Біля зруйнованого будинку купи уламків скла, розкидані особисті речі, фотографії. Ударна хвиля була настільки потужною, що шибки повибивало навіть у двох сусідніх будинках.

Два останні поверхи одного під'їзду постраждали чи не найбільше. Від квартир лишилися самі руїни. Світлана, коли прогримів вибух, щойно вийшла з будинку.

Світлана, невістка потерпілих пенсіонерів:

Я спустилася вниз, йшла цією дорогою за дом. Чую, що мені в спину летить каміння, летить усе. Я просто пробігла метрів 10. Щоб мене не зачепило. Я разворачиваюсь и понимаю, що родителі там находяться.

Рятувати батьків побіг чоловік Світлани. Каже, побаченим був шокований.

Олег Колос, син потерпілих пенсіонерів:

Я питався до батьків пролізти, на лєснічні марші полягала , отаке растояніе, воно ніяк, все живе, воно все гуляє . Вони кричать, а я не можу до них добратися.

Дістатися до пенсіонерів змогли тільки рятувальники. Вони винесли постраждалих. Ще зо півсотні мешканців евакуювали. А будинок від'єднали від газо- та електропостачання.

Михайло Гриб, заступник начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Відсутні сходові марші з 4 на 5 поверхах. Ми через дах потрапили у квартиру, яка була незруйнована. Надали допомогу. Ми залучаємо кран, який забере плиту перекриття житлового будинку , далі поверхово будемо знімати перекриття між поверхами.

Одразу стало відомо про трьох потерпілих. Постраждалих ушпиталили. В одного чоловіка травмована рука та пошкоджений хребет, двоє інших у стані шоку. Помер старенький із сусіднього під'їзду - не витримало серце. А надвечір з-під завалів рятувальники дістали тіло 84-річної жінки. Саме в її квартирі і рвонуло.

Михайло Гриб, заступник начальника гу ДСНС України в Миколаївській області:

Попередня причина - вибух повітряно-газової суміші на 5 поверсі. В квартирі.

У цьому будинку в усіх індивідуальне опалення. І з газопостачанням, - кажуть місцеві жителі, проблем не було. У дворі розгорнули евакуаційний пункт. Постраждалим тут пропонують погрітися, поїсти та заповнити документи на тимчасове відселення.

-Є спальні мішки, ковдри, які знадобляться для утеплення населення. Вода.

Олександр Поляков, міський голова Нової Одеси:

Визначаються люди, які постраждали, які потребують відселення. Вже визначено, куди будемо відселяти. Запропоновано їм гуртожиток нашого аграрного ліцею.

Чи підлягає будинок відновленню - вивчатиме спеціальна комісія. Її вже створили. З'ясовують слідчі й причини вибуху. А рятувальники дося розбирають завали. Під руїнами можуть бути люди.