Коронавирус "атакует" Украину: статистика на 28 ноября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 27 ноября, зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
139 476 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы - 96 123 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 456 человек;
- летальных случаев - 400;
- выздоровели - 10 270 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 422 023 человека;
- выздоровели – 2 910 237 человек;
- летальных исходов – 85 117;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 819 249.
С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.
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