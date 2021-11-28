Підвищення пенсій - мізерне і несправедливе. Транш МВФ - це не рятувальне коло, а швидше - ярмо. І на яких правках у проєкті бюджету наполягатиме опозиція. Про все це говорив її лідер - Юрій Бойко. Його коментар - далі.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Якими мають бути справедливі пенсії?

Пенсии увеличиваются очень мало - там по 100, 150 гривен. Причем - чем меньше у человека пенсия, тем меньше ему дают добавку, это идиотсткая вообще ситуация. Им надо дать больше наоборот, а не увеличивать и без того некоторые пенсии, которые у судей, у прокуроров и так высокие. А второй момент, что минимальный прожиточный минимум, к которому привязаны все социальные выплаты, от которого зависят - он не соответствует реальности. Потому что реальный прожиточный минимум - четыре с половиной тысячи гривен, а в бюджете заложили - 2300.

Транш від МВФ: підтримка економіки чи кредитне ярмо?

Я, честно говоря, не вижу в этом ничего хорошего. Доработались сегодняшние власти до того, что просто берут кредит, чтоб заткнуть дыру в бюджете, не поддерживая экономику. И вот таким образом просто как-то продержаться. И все мы должны понимать, что это кредит, который придется отдавать. И сегодня уже 10 миллиардов долларов мы должны Международному валютному фонду. Каждый человек в стране, включая младенцев, должен 60 тысяч гривен и дальнейший набор кредитов без поддержки экономики, без того, чтобы работали предприятия - это путь в никуда.

Бюджет-2022: на яких правках наполягатиме опозиція?