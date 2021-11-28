Запитання про тарифи й меморандум із МВФ - ми ставили президенту не просто так. Адже цього тижня - на рахунки України - надійшов черговий транш - майже 700 мільйонів доларів.

А попереду - ще два мільярди! От тільки, щоб їх отримати - треба виконати низку вимог.

Зокрема, газові розцінки для всіх - і для побутових споживачів - мають бути ринковими. Тобто - без ручного регулювання, як зараз.

Під чим ще підписалася Україна, щоб одержати гроші від фонду? І як фінансова організація в далекому Вашингтоні - впливає на життя звичайного українського пенсіонера чи багатодітної матері? Яна Танчак спробувала звести макроекономічні категорії - до категорії сімейного бюджету кожного з нас.

Діана, не скачи по ліжку. Давай ігрушки зберемо…

Ірина - багатодітна мама-одиначка. Сама виховує чотирьох дітей. Старшій донечці - сім, найменшій - немає й двох. Каже: сімейне життя в неї не склалося. Перший чоловік - помер, із другим - розійшлася. В Івано-Франківську Ірина винаймає квартиру. На роботу піти не може, бо на кого ж лишити дітей?

Ірина Веретко, багатодітна мама:

Фактично в мене часу не вистачає - її до школи відвести, в першій забрати, того на підготовку і забрати.

Тож живе родина - повністю на соціальні виплати. І їх отримує - кілька різних.

Ірина Веретко, багатодітна мама:

Я отримую два декрети на двох молодших дітей. Це по тисячі на кожну дитину. Це в місяць дві тисячі шістдесят гривень. Потім багатодітна мама 1700 на всіх діток. І йде малозабезпечена - шість із половиною тисяч, і пенсія по втраті годувальника.

Загалом за місяць - набігає 13 тисяч. Половина з них іде - на оплату оренди квартири й комірне. Те, що залишається, - каже Ірина - ледь вистачає на їжу й побутові потреби. І за цей рік сімейний бюджет родини - майже не змінився. Жінка розповідає: востаннє розмір виплат збільшували ще влітку.

Ірина Веретко, багатодітна мама:

Декрет як був 1032, так і не змінювався. Малозабезпеченим трошки підняли - це майже на 600 гривень, це на нас всіх. Багатодітна мама як була 1700, так нічого не змінювалося. Так, як було, так і є. Пенсія по втраті годувальника підвищили на сто гривень.

Хто відповідає за те, щоб вона отримувала більше грошей - Ірина розуміє доволі абстрактно. Це - держава. А що таке МВФ - жінка чесно зізнається: слово таке раніше чула, але що це - точно не знає. Не цікавилась...

Ірина Веретко, багатодітна мама:

Вони дають кредити Україні? Чи змінюється від цих кредитів ваше життя мається на увазі по соцвиплатах? - Якщо чесно зовсім не змінюється. Якщо десь комусь щось підвищують, то зовсім по нас: мати одинока, багатодітні сім'ї малозабезпечені - ми це зовсім не відчуваємо.

А це - сусідня Буковина, село Михальча. До Чернівців - лише 20 хвилин машиною. Робочих місць тут майже нема - хіба школа, дитсадок і кілька магазинів. Тому всі місцеві жителі переважно працюють "на землі". Делегацій іноземних кредиторів тут, звісно, не приймали. Та все ж цікавимося у селян, чи знають вони, що таке МВФ і з чим його "їсти".

Віктор, житель села Михальча:

МВФ? Шото я не в курсі. Ем..Ве..Еф…я не в курсі.

Дмитро, житель села Михальча:

Ну щось таке я чув, но я… В політику не дуже вникаю. Рідко я то дивлюся по телевізору, бо я більшинство шось роблю - село є село, треба робити.

Сільська молодь - або в Чернівцях, або на заробітках за кордоном. Ті, хто залишився в Михальчі, має своє уявлення про діяльність такого далекого від них - МВФ.

Анжеліка, жителька села Михальча:

Міжнародний валютний фонд? Валютою! Та ж понятне дєло. Ну наприклад, обмінює валюту.

А от місцеві пенсіонери - експерти в нашій темі. Панасові Миколайовичу - 84. І про МВФ він може розповісти - не гірше за телевізійного фінансиста:

Панас Запаранюк, житель села Михальча:

Це міжнародна валютна організація, яка дає допомогу країнам, які піднімаються на ноги, за дуже низькі відсотки.

А пан Григорій - доповнює:

Григорій, житель села Михальча:

Ми зичимо в них валюту, Україна бере. - А для чого? - Для нас - для пенсій, для субсидій.

Та чи відчувають люди якісь зміни, коли Україна отримує черговий транш? Пані Марія працює медсестрою. А система охорони здоров'я значною мірою залежить від кредитних грошей.

Марія, жителька села Михальча:

Зарплата мала дуже. Якщо й виділяється, то на зарплаті у нас нічого не видно.

Більше коштів у своїх гаманцях ті, хто живе на виплати від держави може й не побачать, якщо кредит дадуть, а от менше - якщо траншу не буде - грошей таки може стати. Зарплати бюджетникам і пенсії в Україні - захищені виплати. Це означає - що їх держава має фінансувати в будь-якому разі. А ось виплати багатодітній матері Ірини з Франківська частково залежать від того, чи є в бюджеті гроші. Програму кредитування України від МВФ затвердили ще торік улітку - нам пообіцяли п'ять мільярдів доларів. Перший транш понад - два мільярди, наша держава отримала одразу, і ось зараз - 700 мільйонів. Як же ми жили цей "безтраншевий" рік?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ми отримали розмір допомогу макрофінансову від європейської комісії, після цього в нас були успішно розміщені єврооблігації - ми закрили 2020 рік. У 2021 році звичайно ми заміщали, в нас бажано б було отримати цей транш там ще в січні й лютому, оскільки ми його не отримали через різні причини, тому що не виконали взяті на себе зобов'язання вчасно.

Кредити від МВФ дешеві - їх дають під низькі відсотки. Конкретно на що йдуть ці гроші не можуть сказати навіть у Міністерстві фінансів. Ними латають усі дірки в бюджеті.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

І на соціальні виплати, і на військових, і на медиків - вони не мають якоїсь конкретної природи, куди вони мають іти. Цей транш для нас, як для міністерства фінансів був конче необхідний.

Фактично всі держави світу живуть у борг. Але здебільшого МВФ дає гроші не для затуляння дірок у кошторисі, а для поповнення міжнародних резервів. Це - активи центрального банку.

За останніми даними, на рахунках України - близько 30 мільярдів доларів. Але від суми зовнішнього боргу - аж моторошно стає. Міжнародним кредиторам ми завинили - 1,4 трильйона гривень. У НБУ просять - не лякатися такої суми.

Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:

Державний борг це нормальне явище. Тобто держава, така, як Україна, вона не має, приміром, там нафти для того, щоб взагалі не запозичувати, вона запозичує - віддає. Нормальною є ситуація, коли борг є нижчим 60 відсотків до ВВП - це така груба оцінка, наразі він є нижчим.

Але позику Фонд - чи на латання дірок, чи на поповнення міжнародних резервів - дає не просто так, а за реформи. Щоб отримати залишок - понад два мільярди доларів - нині в меморандумі прописали так звані структурні маяки.

До кінця листопада - Україна має затвердити бюджет-2022 із ВВП у 3,5 відсотка.

До кінця року уряд має оприлюднити, на що пішли кошти з ковідного фонду.

У січні 2022 року - Кабміну треба почати готувати ПриватБанк та Ощадбанк до приватизації.

У лютому - ухвалити стратегію повернення активів збанкрутілих банків.

У березні мають набрати чинності зміни до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І саме навесні швидше за все програму... переглядатимуть. Але це ще не всі умови - зокрема, тарифи на газ мають стати ринковими. І навіщо ж брати на себе такі зобов'язання, спитаєте ви? Все просто - через дефіцитний бюджет - Україна змушена жити в борг. А кредит від МВФ - це своєрідний знак якості - і для інших кредиторів, і для іноземних інвесторів.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Вам розблокуються кошти європейського союзу, світового банку, вам буде дешевше запозичити кошти на зовнішніх ринках, тобто це певний сигнал безперечно.

Ця кредитна програма від МВФ мала завершитися в грудні. Та її продовжили до середини літа. І тепер усе залежить від самої України.

Пам'ятаєте село Михальчу на Буковині? Його жителі переконані: якщо Фонд припинить надавати допомогу, голодними вони - не залишаться.

Дмитро, житель села Михальча: