700 мільйонів доларів: як Україна розподілятиме кошти МВФ? [ Редактировать ]
Запитання про тарифи й меморандум із МВФ - ми ставили президенту не просто так. Адже цього тижня - на рахунки України - надійшов черговий транш - майже 700 мільйонів доларів.
А попереду - ще два мільярди! От тільки, щоб їх отримати - треба виконати низку вимог.
Зокрема, газові розцінки для всіх - і для побутових споживачів - мають бути ринковими. Тобто - без ручного регулювання, як зараз.
Під чим ще підписалася Україна, щоб одержати гроші від фонду? І як фінансова організація в далекому Вашингтоні - впливає на життя звичайного українського пенсіонера чи багатодітної матері? Яна Танчак спробувала звести макроекономічні категорії - до категорії сімейного бюджету кожного з нас.
Діана, не скачи по ліжку. Давай ігрушки зберемо…
Ірина - багатодітна мама-одиначка. Сама виховує чотирьох дітей. Старшій донечці - сім, найменшій - немає й двох. Каже: сімейне життя в неї не склалося. Перший чоловік - помер, із другим - розійшлася. В Івано-Франківську Ірина винаймає квартиру. На роботу піти не може, бо на кого ж лишити дітей?
Ірина Веретко, багатодітна мама:
Фактично в мене часу не вистачає - її до школи відвести, в першій забрати, того на підготовку і забрати.
Тож живе родина - повністю на соціальні виплати. І їх отримує - кілька різних.
Ірина Веретко, багатодітна мама:
Я отримую два декрети на двох молодших дітей. Це по тисячі на кожну дитину. Це в місяць дві тисячі шістдесят гривень. Потім багатодітна мама 1700 на всіх діток. І йде малозабезпечена - шість із половиною тисяч, і пенсія по втраті годувальника.
Загалом за місяць - набігає 13 тисяч. Половина з них іде - на оплату оренди квартири й комірне. Те, що залишається, - каже Ірина - ледь вистачає на їжу й побутові потреби. І за цей рік сімейний бюджет родини - майже не змінився. Жінка розповідає: востаннє розмір виплат збільшували ще влітку.
Ірина Веретко, багатодітна мама:
Декрет як був 1032, так і не змінювався. Малозабезпеченим трошки підняли - це майже на 600 гривень, це на нас всіх. Багатодітна мама як була 1700, так нічого не змінювалося. Так, як було, так і є. Пенсія по втраті годувальника підвищили на сто гривень.
Хто відповідає за те, щоб вона отримувала більше грошей - Ірина розуміє доволі абстрактно. Це - держава. А що таке МВФ - жінка чесно зізнається: слово таке раніше чула, але що це - точно не знає. Не цікавилась...
Ірина Веретко, багатодітна мама:
Вони дають кредити Україні? Чи змінюється від цих кредитів ваше життя мається на увазі по соцвиплатах? - Якщо чесно зовсім не змінюється. Якщо десь комусь щось підвищують, то зовсім по нас: мати одинока, багатодітні сім'ї малозабезпечені - ми це зовсім не відчуваємо.
А це - сусідня Буковина, село Михальча. До Чернівців - лише 20 хвилин машиною. Робочих місць тут майже нема - хіба школа, дитсадок і кілька магазинів. Тому всі місцеві жителі переважно працюють "на землі". Делегацій іноземних кредиторів тут, звісно, не приймали. Та все ж цікавимося у селян, чи знають вони, що таке МВФ і з чим його "їсти".
Віктор, житель села Михальча:
МВФ? Шото я не в курсі. Ем..Ве..Еф…я не в курсі.
Дмитро, житель села Михальча:
Ну щось таке я чув, но я… В політику не дуже вникаю. Рідко я то дивлюся по телевізору, бо я більшинство шось роблю - село є село, треба робити.
Сільська молодь - або в Чернівцях, або на заробітках за кордоном. Ті, хто залишився в Михальчі, має своє уявлення про діяльність такого далекого від них - МВФ.
Анжеліка, жителька села Михальча:
Міжнародний валютний фонд? Валютою! Та ж понятне дєло. Ну наприклад, обмінює валюту.
А от місцеві пенсіонери - експерти в нашій темі. Панасові Миколайовичу - 84. І про МВФ він може розповісти - не гірше за телевізійного фінансиста:
Панас Запаранюк, житель села Михальча:
Це міжнародна валютна організація, яка дає допомогу країнам, які піднімаються на ноги, за дуже низькі відсотки.
А пан Григорій - доповнює:
Григорій, житель села Михальча:
Ми зичимо в них валюту, Україна бере. - А для чого? - Для нас - для пенсій, для субсидій.
Та чи відчувають люди якісь зміни, коли Україна отримує черговий транш? Пані Марія працює медсестрою. А система охорони здоров'я значною мірою залежить від кредитних грошей.
Марія, жителька села Михальча:
Зарплата мала дуже. Якщо й виділяється, то на зарплаті у нас нічого не видно.
Більше коштів у своїх гаманцях ті, хто живе на виплати від держави може й не побачать, якщо кредит дадуть, а от менше - якщо траншу не буде - грошей таки може стати. Зарплати бюджетникам і пенсії в Україні - захищені виплати. Це означає - що їх держава має фінансувати в будь-якому разі. А ось виплати багатодітній матері Ірини з Франківська частково залежать від того, чи є в бюджеті гроші. Програму кредитування України від МВФ затвердили ще торік улітку - нам пообіцяли п'ять мільярдів доларів. Перший транш понад - два мільярди, наша держава отримала одразу, і ось зараз - 700 мільйонів. Як же ми жили цей "безтраншевий" рік?
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Ми отримали розмір допомогу макрофінансову від європейської комісії, після цього в нас були успішно розміщені єврооблігації - ми закрили 2020 рік. У 2021 році звичайно ми заміщали, в нас бажано б було отримати цей транш там ще в січні й лютому, оскільки ми його не отримали через різні причини, тому що не виконали взяті на себе зобов'язання вчасно.
Кредити від МВФ дешеві - їх дають під низькі відсотки. Конкретно на що йдуть ці гроші не можуть сказати навіть у Міністерстві фінансів. Ними латають усі дірки в бюджеті.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
І на соціальні виплати, і на військових, і на медиків - вони не мають якоїсь конкретної природи, куди вони мають іти. Цей транш для нас, як для міністерства фінансів був конче необхідний.
Фактично всі держави світу живуть у борг. Але здебільшого МВФ дає гроші не для затуляння дірок у кошторисі, а для поповнення міжнародних резервів. Це - активи центрального банку.
За останніми даними, на рахунках України - близько 30 мільярдів доларів. Але від суми зовнішнього боргу - аж моторошно стає. Міжнародним кредиторам ми завинили - 1,4 трильйона гривень. У НБУ просять - не лякатися такої суми.
Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:
Державний борг це нормальне явище. Тобто держава, така, як Україна, вона не має, приміром, там нафти для того, щоб взагалі не запозичувати, вона запозичує - віддає. Нормальною є ситуація, коли борг є нижчим 60 відсотків до ВВП - це така груба оцінка, наразі він є нижчим.
Але позику Фонд - чи на латання дірок, чи на поповнення міжнародних резервів - дає не просто так, а за реформи. Щоб отримати залишок - понад два мільярди доларів - нині в меморандумі прописали так звані структурні маяки.
До кінця листопада - Україна має затвердити бюджет-2022 із ВВП у 3,5 відсотка.
До кінця року уряд має оприлюднити, на що пішли кошти з ковідного фонду.
У січні 2022 року - Кабміну треба почати готувати ПриватБанк та Ощадбанк до приватизації.
У лютому - ухвалити стратегію повернення активів збанкрутілих банків.
У березні мають набрати чинності зміни до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І саме навесні швидше за все програму... переглядатимуть. Але це ще не всі умови - зокрема, тарифи на газ мають стати ринковими. І навіщо ж брати на себе такі зобов'язання, спитаєте ви? Все просто - через дефіцитний бюджет - Україна змушена жити в борг. А кредит від МВФ - це своєрідний знак якості - і для інших кредиторів, і для іноземних інвесторів.
Борис Кушнірук, економічний експерт:
Вам розблокуються кошти європейського союзу, світового банку, вам буде дешевше запозичити кошти на зовнішніх ринках, тобто це певний сигнал безперечно.
Ця кредитна програма від МВФ мала завершитися в грудні. Та її продовжили до середини літа. І тепер усе залежить від самої України.
Пам'ятаєте село Михальчу на Буковині? Його жителі переконані: якщо Фонд припинить надавати допомогу, голодними вони - не залишаться.
Дмитро, житель села Михальча:
Кукурудзу садимо, картошку садимо. Якусь свиню тримаємо, порося тримаємо - мусимо вижити.
по теме
Мінімальна пенсія підвищиться... на 80 гривень - до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді й про безробітних жінок, які збираються в декрет.
Фішингові сайти. Потужні кол-центри псевдобанків. І дзвінки на ваш мобільний просто із... в'язниці. В Україні - процвітає віртуальне шахрайство. Від початку цього року аферисти видурили в українців десятки мільйонів гривень.
Некоторые женщины имеют дополнительные льготы от государства
Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре
В 2022 году Украина будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность