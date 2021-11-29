На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, произошел взрыв. Сообщение об этом спасатели получили вечером 28 ноября.

Причиной взрыва стала разгерметизация экранной 6-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.

Как пояснили спасатели, из-за разгерметизации трубы произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги 2 работника. Их оперативно госпитализировали в лечебные учреждения.

"Седьмой энергоблок остановили и вывели из эксплуатации, вместо него ввели в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло",

– рассказали в ГСЧС.

Читайте также, на ТЭС генерирующих компаний запасов угля осталось менее 500 тысяч тонн, за минувшую неделю запасы угля уменьшились на 11,7% (на 63,5 тысяч тонн). В настоящее время на складах осталось 479,3 тысячи тонн угля.

Кроме того, на украинских теплоэнерго станциях наблюдается улучшение ситуации с запасами угля. Такая тенденция фиксируется в течение третьей недели подряд, запасы газового угля возросли на 28,1% - до 639,2 тысяч тонн, при этом объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9%, до 213,4 тысяч тонн.

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