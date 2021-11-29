Десятки тисяч людей із понад пів сотні країн світу долучилися до забігу, щоб розповісти про події на сході України. Професійні тренери й спортсмени, педагоги та дипломати - долають дистанцію, а потім розказують іншим, як дорого дається країні мир. Світлини та відео з єдиним хеш-тегом бігуни публікують у соціальних мережах.

Це найпрестижніший у світі Нью-йоркський марафон. Аби отримати стартовий номер та пробігти дорогами Америки, бігуни подають заявки за рік до старту. Туди потрапляють найсильніші та найвитриваліші. У листопаді цього року елітну дистанцію подолали 33 тисячі атлетів.

А це Нью-йоркський марафон в Україні. Тільки назва - від селища Нью-Йорк, на Донбасі.

Раніше населений пункт на річці Кривий Торець називався Новгородське, а у липні цього року парламент ухвалив рішення перейменувати його у Нью-Йорк. Як село не називай - на забіг за 38 кілометрів від Донецька атлети не поїдуть - бо можна потрапити під ворожі обстріли.

Щоб звернути увагу на події, що відбуваються на сході країни - організатори запропонували пробігти Нью-йоркський марафон по-українськи на мирних територіях. Долучилися - 35 з половиною тисяч бігунів.

Ми приймаємо участь у марафоні, щоб привернути увагу до війни, яка триває на сході України. - Війна триває вже вісім років. На сході понад три мільйони людей потребують допомоги. - Сорок три тисячі 744 кілометрів квадратних - площа усіх окупованих Росією територій України.

Кожен з учасників забігу публікує відео та світлини у соціальних мережах та позначає спеціальним хеш-тегом. А ще розповідає реальні історії, які чув від родичів, друзів, воїнів, які повернулися з АТО.

Віктор, учасник забігу:

Тяжко було бігти, але варто підтримувати наших бійців.

Андрій Гальчинський, тренер та атлет:

Дякую нашим воїнам, що ви нас захищаєте. Маю надію, що для кожного українця зрозуміло, що йде війна, і сама вона не закінчиться. 44 тисячі загиблих та поранених.

Кожен з учасників забігу отримує зі стартовим номером пам'ятні медалі фінішера та частинку військової гільзи. Їх відправляють у різні регіони України, а також і за кордон - до Португалії, Польщі, Норвегії, Іспанії, Туреччини, Сполучених Штатів, Німеччини.

Олег Табун, учасник забігу у Берліні:

Ми біжимо марафон, щоб підтримати Україну.

До початку війни у смт Новгородське, мешкали близько 12 тисяч людей. Після 2013 року - більшість стали переселенцями. У селищі діє унікальний Фенольний завод, аналогів якому немає в Європі. Однак, якщо на підприємстві станеться вибух - регіону загрожує небезпечне забруднення хімією. Позиції у населеному пункті оберігають українські військові. Та сподіваються, що дуже скоро відіб'ють ворога і там знову буде безпечно жити, працювати та виховувати дітей.