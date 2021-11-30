Що відомо у світі про новий штам "Омікрон" та як йому готуються протистояти, - розповість Дмитро Анопченко.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє сьогодні про високий ризик глобального поширення нового штаму коронавірусу - "Омікрон". Попереджає про ймовірність "нових спалахів захворювання із тяжкими наслідками".

Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор ВООЗ:

Багато хто з нас міг подумати, що вже час прощатися з Ковідом, але він із нами ще не прощається.

І що непокоїть найбільше - ВООЗ повідомляє про "величезну кількість мутацій" і, відповідно, замислюється над питанням - наскільки дієвими проти них будуть уже створені людством вакцини. Проігнорувати такі повідомлення уряди не мають права - і закриваються від Африки, де новий штам виявили уперше - хай там як не протестують.

Клейсон Монела, речник Міністерства закордонних справ Південно-Африканської Республіки:

Дуже прикро і навіть, скажу, образливо - коли всі говорять про обмеження щодо подорожей.

Проте світ "закручує гайки". Зокрема, Німеччина однією з перших запроваджує обов'язкове ПЛР-тестування для всіх, хто прибуває з Південно-Африканської Республіки. Ба більше, навіть тих пасажирів, у кого результат негативний, змусять самоізолюватися і повторити тест на п'ятий і 13 день після прибуття. Контроль - максимально суворий!

Стів Альтер, речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини:

Пасажирів цих рейсів після прибуття доправлять у спеціальні зони, де ті здадуть тести. І після цього щодо них ухвалять рішення, як бути далі. Якщо результат позитивний - медики вкажуть, де розмістити людину.

Японія припинила видавати візи й навіть запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати до країни! Не більше ніж три з половиною тисячі!

Утім, здається, реагують запізно, постфактум. "Омікрон" вже не стримати, він просочився. Про перші випадки зараження у своїх країнах вже сьогодні повідомила влада близької до нас Польщі, а ще - Єгипту, Чехії, Шотландії, Португалії; третій випадок зафіксований у Гонконгу, другий - у Канаді.

Салім Карім, інфекціоніст:

Кількість інфікувань стрімко зростатиме. У нас уже є перші докази цього.

А от Штати - поки що виняток.

У Міноборони здоров'я країни офіційно повідомили, що жодного інфікованого на території США наразі немає. Але Президент Байден наказав терміново ухвалити план дій - на випадок спалахів.

Головний інфекціоніст країни доктор Фаучі прогнозує, що "Омікрон" буде заразливішим, ніж попередні штами, які вже пережив світ.

Ентоні Фаучі, директор Американського інституту інфекційних захворювань:

Дані щодо мутації вірусу дають неабиякі підстави очікувати, що в нього підвищена здатність до поширення. І що він може оминати імунний захист.

Тому Фаучі пропонує терміново вакцинувати всіх дітей від 5 років і каже про необхідність для всіх дорослих зробити третю, бустерну дозу. Білий дім подробиці свого плану ще не повідомив.