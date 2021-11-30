Від ковідних ускладнень за добу померли півтисячі громадян [ Редактировать ]
Понад 10, тисяч нових інфікувань Ковідом в Україні. Удвічі більше одужань - майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина.
Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані більше як 11 мільйонів.
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У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.
Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.
Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах - понад тисяча.
Понад 350 померли, тож загальна кількість летальних випадків від початку пандемії перевищила 100 тисяч.