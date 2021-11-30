Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців [ Редактировать ]
Понад 10,5 тисяч нових інфікувань Ковідом в Україні.
Удвічі більше одужань - майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина. Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані більше як 11 мільйонів.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів.
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