Понад 10,5 тисяч нових інфікувань Ковідом в Україні.

Удвічі більше одужань - майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина. Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані більше як 11 мільйонів.