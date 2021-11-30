Барбадос став республікою: на святкуванні була Ріанна [ Редактировать ]
Барбадос відтепер офіційно республіка. Острів вийшов з-під корони Великої Британії. У столиці - Бриджтауні - відбулася святкова церемонія.
Суддя та екс-посол Сандра Мейсон склала присягу та стала першим президентом Барбадосу. Від королівської родини на церемонію прибув спадкоємець престолу принц Чарльз.
Сама королева надіслала вітальний лист. Прилетіла на святкування і барбадоська співачка Ріанна. Їй присвоїли статус Національної героїні нової республіки.
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