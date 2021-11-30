Недалеко от населенного пункта Дольск, который находится в Волынской области, в настоящее время проходят масштабные учения подразделений Министерства внутренних дел, в связи с чем была начата спецоперация "Полесье". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Участники учений отрабатывали алгоритм действий на границе с Республикой Беларусь. Совместные масштабные тренировки состоялись при участии органов управления, подразделений охраны государственной границы, резервов усиления Госпограничной службы, которые прибыли на участок 6-го Волынского пограничного отряда и подразделений ВСУ, других военных формирований, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранителей.

В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы.

Отмечается, что подразделения занимались отработкой различных гуманитарных задач. Также были проведены тренировки по ликвидации взрывоопасных предметов.

Читайте также, Украина впервые примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, которые должны состояться с 31 января по 8 февраля 2022 года в Остенде (Бельгия). Конференция по планированию концепции учений Dynamic Move-2022 состоялась в Одессе.

Кроме того, Служба безопасности Украины начала масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки проходили в течение месяца в условиях, приближенных к реальным.

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