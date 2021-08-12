На Донбассе проведут масштабные учения [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, Служба безопасности Украины начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает региональное управление спецслужбы.
Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.
СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
Гражданам напоминают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).
В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, жителей призывают немедленно сообщать силовикам.
Ранее сообщалось, что в США стартовали самые масштабные учения за 40 лет.
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