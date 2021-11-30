Прокуроры Одесской областной прокуратуры Роман Тилик и Александр Чечитко получили возможность изменить доказательную базу в двух уголовных делах, открытых против них в свою пользу.

Об этом стало известно из Реестра судебных решений и системы Youcontrol.

С 1 сентября 2020 года Николаевским территориальным управлением Государственного бюро расследований (ГБР) осуществляется досудебное расследование № 62020150000000876 от 01.09.2020 по фактам совершения противоправных действий работниками прокурорами Одесской облпрокуратуры Романом Тиликом и Александром Чечитко по фактам незаконного привлечения одесского бизнесмена Руслана Тарпана к криминальной ответственности по делу Глубоководного выпуска.

С 28 декабря этого же года начато еще одно уголовное производство № 5202000000000774 от 28.12.2020 в котором Главное следственное управление ГБР занимается расследованием фактов фальсификации доказательной базы, которые использовались Романом Тиликом и Александром Чечитко в ходе расследования этого же уголовного дела. В обоих случаях бизнесмен признан потерпевшим.

Как известно, с 20 ноября 2019 года по 10 ноября 2021 года досудебное расследование в отношении Руслана Тарпана проводилось детективами НАБУ, а процессуальное руководство – прокурорами САП. Однако, 11 ноября этого года прокурор САП отправил уголовное производство в Главное управление Нацполиции Одесской области, и в этот же день зампрокурора Одесской области вручил досудебное расследование группе прокуроров, в составе которой все те же Роман Тилик (руководитель) и Александр Чечитко. То есть, у фигурантов двух уголовных дел появилась возможность "зачистить" факты, свидетельствующие о фальсификации доказательной базы против Руслана Тарпана.

Отметим, закрытое в 2012 году уголовное дело о многомиллионных хищениях при строительстве Глубоководного выпуска сточных вод от станции биологической очистки "Северная" за отсутствием состава преступления было возобновлено в 2014 году по "вновь открывшимся обстоятельствам" и получило интенсивный виток расследования при все тех же Романе Тилике и Александре Чечитко. Однако, как отмечали СМИ, причина была не в этом. Речь шла о борьбе за активы и деньги Руслана Тарпана, которую вели известные в Украине бизнесмены. В качестве инструмента выступала прокуратура Одесской области под руководством Олега Жученко, который, кстати, ныне пребывает в качестве подозреваемого в уголовном деле "Труханов – Галантерник". По утверждению СМИ, Роман Тилик и Александр Чечитко в этой борьбе были основными действующими лицами.