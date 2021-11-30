Верховная Рада Украины создала службу военного капелланства и законодательно закрепила их статус в ВСУ. Народные депутаты 291 голосами "за" во втором чтении и в целом поддержали законопроект №4626 "О службе военного капелланства", сообщается на сайте парламента.

Официальный статус военных капелланов как военнослужащих даст их полагающиеся социальные гарантии и устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. В армии должно быть не меньше 0,15% капелланов.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от нее мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

С 2027 года обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования. Сейчас это не требуется.

Закон определяет конфиденциальность информации личного характера, то есть пастыри на фронте должны соблюдать тайну исповеди. Военный капеллан имеет право не отвечать на вопросы по фактам и обстоятельствам, которые стали ему известны во время исповеди.

Военным капелланам запрещается выдавать оружие и боеприпасы.

Напомним, что в начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.