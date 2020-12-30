Береговые ракетные комплексы "Нептун" могут поражать цели на расстоянии до 300 км Источник: Укроборонпром

Министерство обороны Украины в рамках оборонного заказа заключило контракт на поставку ВСУ береговых комплексов "Нептун". Об этом сообщает "Укроборонпром".

Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

Береговой комплекс РК-360 МЦ "Нептун" оснащен 24-мя крылатыми ракетами массой 870 кг, которые летят на сверхмалых высотах на скорости около 900 км/час и могут поражать цели на расстоянии около 300 км.

Ракета имеет стартовый (от зенитной ракеты С-125) и маршевый (основной) двигатели. Основной турбореактивный двигатель МС-400 производит компания "Мотор Сич".

Головка самонаведения для ракеты имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км.

Ее разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

Напомним, что на вооружение украинской армии ракетный комплекс "Нептун" был принят 23 августа 2020 года. Его разработчиком является Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч ", которое входит в состав "Укроборонпрома".