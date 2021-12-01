Справедливого розслідування аварії вимагають жителі трьох сіл на Херсонщині. Напередодні вони вийшли на протест. Люди побоюються, що правду приховають, а водій, який збив школяра-велосипедиста на порожній трасі, уникне покарання.

На цьому місці лежала дитина, велосипед, а рядом тапочки.

Олександр живе в сусідньому селі. На місце ДТП приїхав, щойно дізнався про аварію. Це сталося в суботу на дорозі між селами Круглоозерка та Приморське. Легковик збив 12-річного велосипедиста. Хлопця доправили в реанімацію.

Дмитро Думанський, начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУ НП у Херсонській області:

Наїзд відбувся у попутному напрямку, він побачив на дорозі велосипедиста, почав його обгін і в момент зближення велосипедист змінив напрямок руху вліво. Про підозру нікому не повідомлено, водія не затримували.

Селяни обурені: очевидців аварії немає, у поліції допитали тільки водія. Доказів його провини не знайшли.

Ганна, жителька села Круглоозерка:

Его просто отмажут, он в этом уверен.

Водій працює в охоронній фірмі. А її власник має зв'язки в силових структурах,- кажуть селяни.

Микола Гром, житель села Приморське:

Вони ганяють постоянно, круглыми сутками, гоняют эти машины бешеными скоростями.

Люди впевнені: водій перевищив швидкість і цього разу, адже гальмівний шлях - майже 30 метрів, та й машина сильно пошкоджена. Непритомну дитину та велосипед із дороги прибрали. У водія - своя версія причини аварії.

Дмитро Ніколаєв, водій-учасник ДТП:

Ехал 60 км в час, я увидел, что он едет посреди дороги, я взял влево, он зацепил правую сторону водительского зеркала, боковым, не лобовым, то есть он ударился, велосипед был целым, только педаль отпала, и он упал на ту сторону, где он ехал посреди дороги.

Артем Дзговський, власник охоронної фірми:

Він тримав дитину набік. Ви розумієте він в такій шоковій ситуації. Я дзвонив, коли приїхав, в поліцію. Поліція приїхала, місце ДТП фішками облагородили, велосипед вони змістили в сторону, бо не було проїжджої частини.

Постраждалий хлопчик із тяжкою травмою голови - в Херсонській обласній дитячій лікарні. Він досі у комі.

Людмила Покропивна, завідувачка реанімації Херсонської обласної дитячої лікарні:

Состояние остается тяжелым, есть тяжелая травма головного мозга, с отеком. Пока он в медикаментозном сне. Сейчас проводится повторное исследование головного мозга и будет решаться вопрос о дальнейшей тактике лечения.

Чому не кажуть точний час аварії? Куди подівся реєстратор, якими обладнані зазвичай усі автівки фірми? Коли давати показання запросять очевидців, які першими прибули на місце ДТП? - на усі ці запитання селяни вимагають відповіді. І заявляють: добиватимуться справедливості будь-що.