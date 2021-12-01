Министерство финансов под управлением Сергея Марченко проводит политику, направленную на ухудшение положения бизнеса и не способствует выходу экономики из кризиса. Такую консенсусную оценку можно вывести из комментариев экспертов, которые обсуждают работу Минфина и показатели бюджета на 2022 год, пишет издание "Апостроф".

Согласно мнениям экономистов, которые собрали журналисты, "лишние" деньги нужно направлять на развитие". "Однако по факту Марченко, судя по всему, собирается держать страну на сухом пайке", - считают авторы материала.

Среди претензий, которые выдвигают Минфину Сергея Марченко эксперты, в частности, неэффективное управление госдолгом. В своей статье для ZN.ua директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан отмечает, что несмотря на кажущееся уменьшение объемов госдолга относительно ВВП и доходов бюджета, ряд других критериев долговой состоятельности в Украине нарушены. Например, предельно допустимый уровень долга превышает 200% доходов бюджета. Кроме того, краткосрочные внешние долги, то есть те, которые нужно отдать в ближайшие годы нашим международным партнерам, составляют 165% от международных резервов, хотя стандарт говорит о цифре 100%. Еще один критический индикатор - чрезмерно высокий и показатель валовых потребностей правительства в заемном финансировании, сколько денег Минфин собирается занять. В 2021 году этот показатель достиг 20% ВВП, что выше критического уровня на 5%.

"Более того, если сегодня основная часть внешних долгов - это дешевая валюта под 2-3% годовых, то перекрывать ее, по всей видимости, придется уже ресурсом под 7-8%. По оценкам Центра экономической стратегии, на обслуживание долгов в 2022 году придется потратить около 15% ВВП страны", - говорится в статье.



Критической является и доля нерезидентов (иностранцев) в общем объеме госдолга - это 50%, в то время как в других странах с формирующимися рынками этот показатель составляет всего 16%. Риск состоит в том, что в случае резкой девальвации и выхода нерезидентов из наших бумаг, это может плохо сказаться и на экономике, и на доступе к другим внешним источникам финансирования, чтобы перекрыть образовавшиеся "дыры".

Еще одна претензия касается управления дефицитом бюджета. Если среднемировой уровень дефицита в 2020 году составлял 10,2% ВВП, то в Украине - 5,4%. В 2021 году за 9 месяцев бюджет и вовсе свели с небольшим профицитом.

"Что это значит? Вместо того, чтобы стимулировать экономику, как это делают во всем мире, украинский Минфин ее "высушивает", вытягивая из предпринимателей даже больше налогов, чем нужно финансировать расходов. Но при этом регулярно идут сигналы о недофинансировании даже защищенных статей. По оценкам Киевской школы экономики, в ноябре-декабре интенсивность поиска новых займов вырастет кратно", - говорится в статье.



Скорее всего, вместо того, чтобы направить заемные средства в экономику, способствовать скорейшему ее оздоровлению после пандемии, повышению благосостояния граждан, деньги идут на досрочное погашение долгов, предполагают авторы.

"В развитых странах в 2021 году фокус фискальной политики смещается от финансирования чрезвычайных расходов, связанных с пандемией, к укреплению национальных экономик путем цифровой трансформации, "зеленого" перехода и реализации других долгосрочных инвестиций", - пишет Татьяна Богдан.

В Украинском институте будущего отмечают, что превышение ожидаемого уровня доходов над прогнозным будет настолько значительным, что правительству можно с легкостью проводить реформы, которые снижают налоговое давление на бизнес. Например, внедрять налог на выведенный капитал. Кроме того, можно было не шантажировать парламент необходимостью принятия законопроекта 5600, а спокойно включить 30 млрд грн. заложенных от него доходов в расходную часть бюджета. Однако в повестке дня законодательной деятельности Минфина такой вопрос, очевидно, даже не рассматривается.