День святой Екатерины: что категорически нельзя делать 7 декабря [ Редактировать ]
Ежегодно 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Как указано в жизнеописании святой, великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье знатных людей. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере.
По преданию, после крещения Екатерине во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой. Поэтому святая известна еще под прозвищем "невеста Христова".
Что нельзя делать в День Екатерины
- Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием девушкам: согласно поверью, это облегчит роды в будущем.
- Устраивать шумные гуляния с алкоголем.
- Разводить костры или зажигать огонь в печи, чтобы, как говорят суеверные люди, "жизнь не задымилась".
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