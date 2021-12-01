Ежегодно 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Как указано в жизнеописании святой, великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье знатных людей. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере.

По преданию, после крещения Екатерине во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой. Поэтому святая известна еще под прозвищем "невеста Христова".

Что нельзя делать в День Екатерины

Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием девушкам: согласно поверью, это облегчит роды в будущем.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Разводить костры или зажигать огонь в печи, чтобы, как говорят суеверные люди, "жизнь не задымилась".

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