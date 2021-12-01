Ежегодно 7 декабря православные отмечают День святой великомученицы Екатерины. По преданию считается, что Екатерина была умной, красивой и талантливой. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере.

Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Он увидел Екатерину, красота которой пленила императора.

По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

Праздник всегда считали пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Традиции в День Екатерины

Принято молится в этот день о счастливом браке, хороших женихах и невестах, а также Екатерина помогает при трудных родах.

Девушки, которые хотели встретить свою любовь, утром 7 декабря идут в церковь и усердно молятся у иконы святой Екатерины.

В этот день проводили традиционные гонки на санках, участвовать в них могла вся деревня. Отсюда и было взято народное название для праздника - Екатерина Санница.

Екатеринин день приходится на Рождественский пост, поэтому праздновать шумно его не принято; к столу подают постную пищу.

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