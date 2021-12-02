Кількість жертв внаслідок стрілянини у школі американського містечка Оксфорд зросла до чотирьох. У лікарні помер 17-річний юнак. Бійня у навчальному закладі сталася напередодні. Підліток з пістолета розстріляв своїх однокласників. Його вдалося затримати. Чому хлопець пішов на масове вбивство - дивіться далі.

Джо Байден, президент США:

Мені повідомили жахливі новини. Моє серце розривається. Я співчуваю всім сім'ям, які переживають горе від втрати рідної людини.

Так відреагував Джо Байден на стрілянину в штаті Мічиган. П'ятнадцятирічний хлопець відкрив вогонь у середній школі міста Окфорд. Убив трьох учнів. Ще семеро і вчитель - поранені.

Жертвами стрільця стали 16-річний хлопець і дві дівчини - 14 та 17 років. На відео видно, як школярі зачинялися в аудиторіях, ховалися за партами та намагалися втекти.

У якій послідовності розвивалися події - американські копи ще з'ясовують. Відомо, що підліток узяв пістолет батька. Зброю, найімовірніше, проніс у рюкзаку. І в школі одразу - почав цілити по однолітках.

Майкл Бушард, шериф Окфорда:

На жаль, у нашому містечку сталося справжнє жахіття. І від цього ніхто не застрахований. Однак я запевняю громаду, що ми достеменно дізнаємося всі деталі - як саме та навіщо він це скоїв. Хлопець буде покараний.

Стрілянина тривала приблизно п'ять хвилин. За цей час до школи прибули поліцейські й затримали нападника. Він не чинив опору, хоча одразу заявив про своє право не свідчити без присутності адвоката та батьків.

Майкл МакКейб, заступник шерифа округу Окленд:

Нині хлопець під вартою. Його відвезли до відділку. Він нічого не коментує. Безумовно, це дуже складна ситуація.

Щоб допитати 15-річного підлітка поліцейські повинні отримати дозвіл його батьків. Однак ті наразі його не надають. А через стрілянину в окрузі Окленд до кінця тижня закрили всі школи.