Генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона" [ Редактировать ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что выборочные ограничения на международные поездки являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией коронавируса.
У нас есть механизмы для обеспечения безопасности путешествий. Давайте использовать эти инструменты во избежание - позвольте сказать - путешествующего апартеида, который неприемлем.
По его словам, ограничения, изолирующие определенную страну или регион - "не только глубоко несправедливы и карательны, но и неэффективны".
Единственный способ снижения риска инфицирования и поддержания экономических отношений - постоянно проверять путешественников и принимать проверенные действенные шаги.
Читайте также, главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".
Кроме того, компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса
Также в очередной раз стало известно, что вакцинация положительно влияет на борьбу с коронавирусом.
В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек
За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной болезнью
Мексика может завершить разработку собственной вакцины от коронавируса под названием Patria