Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что выборочные ограничения на международные поездки являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией коронавируса.

У нас есть механизмы для обеспечения безопасности путешествий. Давайте использовать эти инструменты во избежание - позвольте сказать - путешествующего апартеида, который неприемлем.

По его словам, ограничения, изолирующие определенную страну или регион - "не только глубоко несправедливы и карательны, но и неэффективны".

Единственный способ снижения риска инфицирования и поддержания экономических отношений - постоянно проверять путешественников и принимать проверенные действенные шаги.

Читайте также, главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

Кроме того, компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.

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