Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".

По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность - ред.) была бы на таком же уровне... как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение (эффективности - ред.). Я просто не знаю, насколько сильным оно будет, потому что нам нужно дождаться данных, но все ученые, с которыми я разговаривал... считают, что "хорошо не будет", - рассказал Бансель.

Он отметил, что из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, возможно, нужно будет изменить в следующем году.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появление такого варианта как "Омикрон" еще, по крайней мере, один или два года.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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