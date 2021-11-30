Во вторник, 30 ноября, глава Минздрава Виктора Ляшко заявил, что в конце января в Украине может начаться новая волна коронавируса. По прогнозам, она продлится около двух месяцев. Об этом он сказал в интервью BBC.

Новую волну можно ожидать к концу января - февраля - марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости.

Точный прогноз ожидается в течение недели.

Он отметил сложность с прогнозированием заболеваемости.

Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок прошел в середине октября.

Глава Минздрава отметил необходимость вакцинации, чтобы избежать высокой смертности, в том числе бустерные дозы, которые будут доступны в следующем году. Для этого уже все готово.

Ляшко добавил, что пока сложно спрогнозировать, когда в Украину придет штамм Омикрон. "Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", - сказал министр.

Глава МОЗ напомнил, что прибывшие из стран Южной Африки будут отправлены на карантин.

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Кроме того, компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.

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