Отдых по-европейски: как казино повлияли на туристов [ Редактировать ]
Игровые залы казино в Украине легализовали в 2020 году с прицелом на развитие туристической отрасли и сопутствующих ниш экономики. В 2021 году бренды вроде First Casino уже открыли десятки офисов, расположенных в разных городах страны. Основное направление - игровые залы.
Клубы на 50-90 игровых автоматов в 2021 г. появились в Одессе, Львове, Киеве, Белой Церкви, Кривом Роге, Харькове, Житомире. Туристам предлагают посетить отель "Гагаринн" в Одессе (Аркадия), чтобы играть в казино и с головой окунуться в мир игровых автоматов и слотов на деньги. Общее количество аппаратов, доступных посетителям, - больше 300. Среди них представлены сертифицированные игровые автоматы Новоматика (Гринтьюб), ЕГТ и прочих.
Ринулись ли туристы в игровые залы и наземные казино Украины?
При открытии заведений с игровыми автоматами и слотами стояла цель привлечь максимальное число посетителей из других стран. Но в 2021 году на развитии индустрии сказались ковидные ограничения и закрытые границы. В компании First Сasino признаются, что при разработке бизнес-проектов в 2018-2019 гг. не рассчитывали на сложности, которые принесет пандемия COVID-2019. Из-за этого сроки окупаемости инвестиционных проектов пришлось отложить на несколько лет.
К 2021 году ситуация выровнялась. Уже известно, что игровые залы и наземные казино начали принимать первых иностранных гостей. В компании указывают, что официальные заведения обеспечивают целый комплекс дополнительных гарантий (политика честной игры, защита от обмана и мошенничества, гарантия выплаты вознаграждений и так далее).
Игровые залы и наземные казино уже активно посещают туристы из следующих регионов:
- Турция;
- Саудовская Аравия;
- Израиль и другие.
Как организуют джанкет-туры в игровые залы казино и что это такое?
Пакетное предложение, которое предусматривает комбинацию азартных развлечений и приятного досуга. Туристы, которые хотели бы отдохнуть и поиграть в слоты, могут выбрать более интересный вариант (по стоимости, услугам).
Джанкет-туры обычно предполагают:
- номер в гостинице;
- трансфер бизнес-класса;
- напитки и питание в баре / ресторане при заведении;
- карту клиента с дополнительными привилегиями (кэшбэк, зачисление бонусов, фриспины);
- выделение персонального менеджера для общения и разрешения проблем.
Почему джанкет-туры в казино Украины будут популярными?
В 2021 году направление только начало формироваться в Украине. В планах на 2022 и 2023 гг. активное развитие и совершенствование.
Преимущества джанкет-туров для пользователей, которые хотели бы оценить игровые автоматы и слоты:
- возможность запустить любые аппараты, представленные в заведении;
- доступ к высококлассному сервису в городах Украины;
- шанс стать призером и сорвать крупную сумму джекпота;
- участие в специальных розыгрышах и лотереях, которые устраивает заведение;
- помещение мероприятий, где выступают известные артисты сцены, музыки и кино;
- бронь экскурсий по городу и близлежащим районам;
- возможность обслужить с персональным менеджером размер ставок на слоты и игровые автоматы;
- доступ к рулеткам, баккаре, блекджеку, покеру и другим азартным развлечениям в режиме 24/7.