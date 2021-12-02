Игровые залы казино в Украине легализовали в 2020 году с прицелом на развитие туристической отрасли и сопутствующих ниш экономики. В 2021 году бренды вроде First Casino уже открыли десятки офисов, расположенных в разных городах страны. Основное направление - игровые залы.

Клубы на 50-90 игровых автоматов в 2021 г. появились в Одессе, Львове, Киеве, Белой Церкви, Кривом Роге, Харькове, Житомире. Туристам предлагают посетить отель "Гагаринн" в Одессе (Аркадия), чтобы играть в казино и с головой окунуться в мир игровых автоматов и слотов на деньги. Общее количество аппаратов, доступных посетителям, - больше 300. Среди них представлены сертифицированные игровые автоматы Новоматика (Гринтьюб), ЕГТ и прочих.

Ринулись ли туристы в игровые залы и наземные казино Украины?

При открытии заведений с игровыми автоматами и слотами стояла цель привлечь максимальное число посетителей из других стран. Но в 2021 году на развитии индустрии сказались ковидные ограничения и закрытые границы. В компании First Сasino признаются, что при разработке бизнес-проектов в 2018-2019 гг. не рассчитывали на сложности, которые принесет пандемия COVID-2019. Из-за этого сроки окупаемости инвестиционных проектов пришлось отложить на несколько лет.

К 2021 году ситуация выровнялась. Уже известно, что игровые залы и наземные казино начали принимать первых иностранных гостей. В компании указывают, что официальные заведения обеспечивают целый комплекс дополнительных гарантий (политика честной игры, защита от обмана и мошенничества, гарантия выплаты вознаграждений и так далее).

Игровые залы и наземные казино уже активно посещают туристы из следующих регионов:

Турция;

Саудовская Аравия;

Израиль и другие.

Как организуют джанкет-туры в игровые залы казино и что это такое?

Пакетное предложение, которое предусматривает комбинацию азартных развлечений и приятного досуга. Туристы, которые хотели бы отдохнуть и поиграть в слоты, могут выбрать более интересный вариант (по стоимости, услугам).

Джанкет-туры обычно предполагают:

номер в гостинице;

трансфер бизнес-класса;

напитки и питание в баре / ресторане при заведении;

карту клиента с дополнительными привилегиями (кэшбэк, зачисление бонусов, фриспины);

выделение персонального менеджера для общения и разрешения проблем.

Почему джанкет-туры в казино Украины будут популярными?

В 2021 году направление только начало формироваться в Украине. В планах на 2022 и 2023 гг. активное развитие и совершенствование.

Преимущества джанкет-туров для пользователей, которые хотели бы оценить игровые автоматы и слоты: