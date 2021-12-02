Алек Болдвін заявив, що не він стріляв у Галину Гатчинс [ Редактировать ]
На гачок не натискав. Голлівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс. Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не скерував на колег пістолета, а тим паче не натиснув би на спусковий гачок. І додав: бойових патронів на місці фільмування не мало бути. Резонансний інцидент, нагадаю, стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико.
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Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинз.
Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не скерував на колег пістолета, а тим паче не натиснув би на спусковий гачок.
Алек Болдуїн дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс.
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